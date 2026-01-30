Bilancio 2026–2028 il Consiglio comunale di Napoli approva | più risorse per welfare scuole e città
Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Il documento prevede più risorse per il welfare, le scuole e i servizi pubblici. La città punta a riequilibrare i conti e a rafforzare le attività essenziali, anche di fronte ai tagli dello Stato e alle sfide dei grandi eventi in arrivo. Ora si lavora per mettere in pratica queste decisioni e affrontare le nuove priorità.
Via libera dell’Aula del Consiglio comunale di Napoli allo schema di bilancio di previsione 2026–2028: conti in riequilibrio, rafforzamento dei servizi essenziali e nuove sfide legate ai tagli statali e ai grandi eventi. Approvati anche ordini del giorno su asili nido, decoro urbano e turismo sportivo. Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato a maggioranza la delibera relativa allo schema di bilancio di previsione 2026–2028. Contrari Forza Italia e Fratelli d’Italia, mentre Toti Lange (Gruppo Misto) si è astenuto. La seduta si è conclusa alle 4 del mattino, dopo l’approvazione anche di emendamenti, mozioni e dodici ordini del giorno. 🔗 Leggi su 2anews.it
