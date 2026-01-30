Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Il documento prevede più risorse per il welfare, le scuole e i servizi pubblici. La città punta a riequilibrare i conti e a rafforzare le attività essenziali, anche di fronte ai tagli dello Stato e alle sfide dei grandi eventi in arrivo. Ora si lavora per mettere in pratica queste decisioni e affrontare le nuove priorità.

Via libera dell’Aula del Consiglio comunale di Napoli allo schema di bilancio di previsione 2026–2028: conti in riequilibrio, rafforzamento dei servizi essenziali e nuove sfide legate ai tagli statali e ai grandi eventi. Approvati anche ordini del giorno su asili nido, decoro urbano e turismo sportivo. Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato a maggioranza la delibera relativa allo schema di bilancio di previsione 2026–2028. Contrari Forza Italia e Fratelli d’Italia, mentre Toti Lange (Gruppo Misto) si è astenuto. La seduta si è conclusa alle 4 del mattino, dopo l’approvazione anche di emendamenti, mozioni e dodici ordini del giorno. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Bilancio 2026–2028, il Consiglio comunale di Napoli approva: più risorse per welfare, scuole e città

Approfondimenti su Napoli Bilancio

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato il suo primo bilancio sociale con 21 voti favorevoli, segnando un passo importante nel rendicontare l'impatto sociale e le iniziative della città.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Napoli Bilancio

Argomenti discussi: Enti locali: pubblicato il parere dell'Organo di Revisione sul bilancio 2026-2028; Bilancio 2026-2028, riprende l’esame in Consiglio regionale; In Commissione l’esame dello schema di Bilancio di Previsione 2026–2028; Bilancio di previsione 2026-2028: aggiornamento schema di parere per l’Organo di Revisione.

Consiglio comunale Napoli approva il bilancio di previsione 2026/2028Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato ha approvato a maggioranza, con il voto contrario di Forza Italia e Fratelli d'Italia e l'astensione di Toti Lange (Misto), la delibera relativa allo schem ... ansa.it

Comune di Napoli: In Consiglio approvato il bilancio di previsione 2026/2028Napoli-Il Consiglio comunale ha approvato ha approvato a maggioranza, con il voto contrario di Forza Italia e Fratelli d’Italia e l’astensione di Toti Il Consiglio comunale ha approvato ha approvato a ... marigliano.net

Il Consiglio Comunale ha approvato nella seduta di questa sera il bilancio di previsione 2026-2028.«Un atto anche quest'anno fatto nei termini che lascia i conti in ordine a chi... Leggi l'articolo - facebook.com facebook