Trasformare il dolore in consapevolezza | il Consiglio comunale approva la mozione in memoria delle vittime di Corinaldo e Crans Montana

Il Consiglio comunale di Ancona ha approvato una mozione per ricordare le vittime di Corinaldo e Crans Montana, dopo che si sono verificati incidenti gravi in questi luoghi. La decisione nasce dall’esigenza di migliorare la sicurezza negli spazi pubblici frequentati da giovani, per evitare altre tragedie simili. La mozione chiede interventi concreti e misure urgenti per tutelare chi si diverte in luoghi pubblici. La discussione si è concentrata sulla prevenzione e sulla responsabilità delle istituzioni.

Il documento vede prima firmataria Giulia Fedele di Ancona Protagonista, ma è stato sottoscritto da forze politiche quantomai trasversali La mozione nasce dalla volontà di trasformare il ricordo di tragedie che hanno segnato profondamente la nostra comunità in un impegno concreto e quotidiano. Il riferimento è alla strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo, avvenuta nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, in cui persero la vita sei persone, cinque ragazzi molto giovani e una madre e, più recentemente, all’incendio verificatosi l’1 gennaio scorso nel locale Le Constellation a Crans Montana. Un episodio drammatico che ha riportato l’attenzione internazionale sui temi della prevenzione e della sicurezza durante eventi di intrattenimento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In consiglio comunale un minuto di silenzio in ricordo di Matteo Leone e delle vittime di Crans-MontanaIn consiglio comunale è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Matteo Leone, 31 anni, e delle vittime dell’incendio di Crans-Montana.

Crans-Montana, il padre di una delle vittime di Corinaldo: “Rabbia immensa, servono controlli rigorosi”Il padre di una delle vittime di Corinaldo esprime profonda rabbia per la tragedia, sottolineando l’importanza di controlli più rigorosi nei luoghi pubblici.

Temi più discussi: Un fondo per trasformare il dolore in aiuto: l’eredità di Nicholas Pera; #PADBAR // Longo: Trasformare dolore in prestazione. Non possiamo mollare; Basilicata, donazioni organi: Trasformare dolore in speranza con rigore e umanità; Jessie Buckley: l’arte di trasformare il dolore in cinema.

IL SORRISO DI DANIELE RIVIVE NELL’ARTE DELLA BOTTEGA FERRIGNONel cuore di Napoli, tra i vicoli che profumano di storia e terracotta di via San Gregorio Armeno, tempo fa avvenne quell’ incontro magico capace di trasformare il dolore in bellezza eterna Un legam ... 100x100napoli.it

Giulia, il viaggio che trasforma il dolore in speranzaStampa Dal dolore più grande nasce una promessa: continuare a far sorridere Samuele. Giulia Marcelli, mamma di Polla, è tornata all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, l’ospedale che per nove anni è ... salernonotizie.it

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sull’incendio di Capodanno avvenuto a Crans-Montana. Un video finora inedito, entrato a far parte del fascicolo della Procura di Sion, mostra i primi istanti della tragedia che ha colpito il locale Constellation. Le immagini document - facebook.com facebook

Crans-Montana, ancora accuse per i mancanti controlli: «Ho informazioni, ma la Procura non vuole sentirmi» x.com