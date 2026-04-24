Due tra i calciatori più discussi della stagione appena conclusa sono Luka Modric e Kevin De Bruyne, entrambi approdati in Serie A durante l’estate. I loro numeri in campionato sono stati oggetto di analisi, con statistiche relative a gol, assist e minuti giocati. Entrambi hanno portato in squadra esperienze internazionali e ruoli di rilievo nelle rispettive formazioni. Le loro prestazioni sono state monitorate da vicino dagli addetti ai lavori e dai tifosi.

Durante l'ultima estate, la Serie A ha potuto abbracciare due grandi campioni internazionali che hanno scelto Milan e Napoli per rilanciarsi nelle loro ultime esperienze ad alto livello. Parliamo di Luka Modric, arrivato a parametro zero dal Real Madrid, e di Kevin De Bruyne, anche lui svincolato dopo gli anni al Manchester City. Nonostante i 6 anni in più sulla carta d'identità, il croato del Diavolo ha avuto un rendimento nettamente superiore rispetto al belga, il quale è stato spesso criticato in stagione per le sue prestazioni lontane dal migliore 'KDB'. Alla prima stagione in Italia, il Pallone d'Oro 2018 ha totalizzato 35 presenze con 2 gol e 3 assist in tutte le competizioni, mentre l'ex allievo di Pep Guardiola ha disputato solamente 17 partite con 4 gol e 2 assist all'attivo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il confronto tra Modric e De Bruyne in Serie A: ecco come stanno andando i due fenomeni

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