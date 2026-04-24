Giusto, nessuno può dare della prostituta alla premier italiana e pensare di uscirne indenne, su quelle parole volgari si è aperta addirittura un caso diplomatico con tanto di convocazione alla Farnesina dell’apparentemente incolpevole ambasciatore russo. Giusto anche questo. Insomma, siamo tutti indignati ma non tutti abbiamo diritto di esserlo perché Solovyev il russo non ha fatto nulla di più o di peggio di quello che autorevoli esponenti dell’intellighenzia della sinistra italiana fanno abitualmente e ovviamente impunemente. Ottobre 2025, studio di DiMartedì, il talk show politico de La7 condotto da Giovanni Floris: un Maurizio Landini...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il conduttore tv vicino a Putin è niente in confronto a Landini e intellettuali

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Una raccolta di contenuti

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Vladimir Solovyev: chi è il conduttore russo che ha insultato Meloni. La giacca con falce e martello, le ville sul lago di ComoMolto vicino a Putin, è uno dei principali propagandisti della tv russa. Nel 2022, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione europea, gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito e altri Paesi hanno ... today.it

Meloni vergogna della razza umana: la premier insultata dal conduttore tv russo SolovyovIl presentatore tv è vicino alle posizioni del Cremlino. Gli attacchi nel corso del programma Full Contact ... lastampa.it

Dritto e rovescio. . "Ci sono tanti casi di giornalisti italiani che insultano Putin tutti i giorni" Alessandro Orsini (sociologo) a #drittoerovescio - facebook.com facebook

Continuano gli insulti, continuano gli attacchi, stavolta - come in passato - al Presidente Mattarella. Solidarietà e sdegno per i servi di Putin che oltraggiano l’Italia, le sue istituzioni, la sua democrazia x.com