Ha offeso Giorgia Meloni direttamente dalla tv russa, nel corso di una puntata del programma Polnyj Kontakt (Full Contact). Il giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, vicino alle posizioni del Cremlino, si è espresso in italiano con parole volgari definendo la premier ‘fascista, idiota patentata, una cattiva donnuccia’ e apostrofandola come ‘PuttaMeloni’. ‘Una vergogna della razza umana. Il tradimento è il suo secondo nome: ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà’, ha aggiunto Solovyov nel corso del suo programma. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “PuttaMeloni, fascista, idiota patentata”: le offese sulla tv russa di Solovyov, giornalista vicino a Putin

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Il vergognoso attacco della tv russa alla Meloni e quegli insulti impronunciabili: chi è e cosa ha detto SolovyovParole violente e irreperibili quelle di Vladimir Solovyov, uno dei principali giornalisti della tv russa contro l'Italia e Giorgia Meloni.