lavoro domani a roma confronto landini orsini

Domani a Roma si terrà un incontro tra i rappresentanti sindacali e le autorità politiche per discutere di lavoro. Tra i temi all’ordine del giorno ci sono l’energia, la rappresentanza e le questioni legate all’Europa. L’appuntamento si inserisce in un quadro di incontri periodici finalizzati a affrontare le sfide del settore e le questioni occupazionali. L’evento si svolge in un momento di particolare attenzione sulle politiche del lavoro e le modalità di rappresentanza.

Roma, 22 apr. (AdnkronosLabitalia) - Energia, rappresentanza, Europa: sono molti i temi, nel complesso scenario internazionale che stiamo attraversando, su cui si confronteranno domani, giovedì 23 aprile, al Teatro Italia di Roma, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. L'occasione è l'assemblea nazionale delle delegate e dei delegati dell'industria della Cgil, dal titolo 'Il ruolo del lavoro, per nuove e sostenibili politiche industriali'. Al centro dell'iniziativa e del dibattito ci saranno le grandi trasformazioni e i nodi fondamentali che stanno attraversando il sistema produttivo del Paese: la crisi industriale, il ruolo dell'energia, la transizione ecologica, l'impatto della dinamica demografica sul lavoro e sulle prospettive di sviluppo, le trasformazioni digitali.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Il ruolo del lavoro, per nuove e sostenibili politiche industriali https://www.cgil.it/ufficio-stampa/lavoro-cgil-23-aprile-a-roma-assemblea-nazionale-delegati-industria-confronto-landini-orsini-aj7i5zzm CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro | Cgil E - facebook.com facebook