Fedriga a Laluna | 60 volontari e orti sociali

Il presidente del Friuli Venezia Giulia ha visitato l’associazione Laluna a San Giovanni di Casarsa, dove ha incontrato un gruppo di 60 volontari impegnati in progetti di orti sociali. Durante la visita, ha osservato le attività portate avanti dall’organizzazione, che si occupa di promuovere l’inclusione sociale attraverso iniziative di comunità e agricoltura urbana.

Il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha portato la sua attenzione verso un modello di inclusione sociale concreto, visitando l’associazione Laluna a San Giovanni di Casarsa. Questo incontro, avvenuto giovedì 12 marzo, ha messo in luce come il terzo settore stia ridefinendo i confini dell’assistenza ai più fragili. Nel cuore della comunità di Casarsa della Delizia, la presenza istituzionale si è unita a quella dei vertici dell’impresa sociale e del sindaco Claudio Colussi per osservare da vicino le dinamiche di una realtà che opera da molti anni. La visita non è stata una semplice formalità burocratica, ma un esame attento di come il territorio gestisca le sfide dell’autonomia personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fedriga a Laluna: 60 volontari e orti sociali Articoli correlati Fedriga in visita all'associazione Laluna: "Un modello di partecipazione e di inclusione"Il presidente della Regione si è recato giovedì 12 marzo nella sede di San Giovanni di Casarsa. Orti Sociali di Spazio4, aperte le candidature per le parcelle degli ortiGli Orti Sociali di Spazio4 aprono le candidature e invitano giovani tra i 18 e i 35 anni a partecipare a un’esperienza di agricoltura urbana,... Una selezione di notizie su Fedriga a Laluna 60 volontari e orti... Discussioni sull' argomento Fedriga in visita all'associazione Laluna: Un modello di partecipazione e di inclusione; Sociale: Fedriga, Laluna modello di inclusione e partecipazione. Sociale: Fedriga, Laluna modello di inclusione e partecipazioneIl governatore in visita alla sede dell'impresa sociale a San Giovanni di Casarsa Casarsa della Delizia, 12 mar - Senza realtÃ come Laluna di Casarsa della Delizia, come sistema regionale ... ilgazzettino.it Fedriga in visita a Laluna di Casarsa: Esempio di inclusione e volontariatoFedriga visita Laluna a Casarsa della Delizia: cooperazione sociale e volontariato per l’inclusione delle persone con disabilità. nordest24.it REFERENDUM GIUSTIZIA. IL CONSIGLIERE REGIONALE FEDRIGA PRESIDENTE FVG, SIMONE POLESELLO. - facebook.com facebook Fedriga visita Laluna a Casarsa della Delizia: cooperazione sociale e volontariato per l’inclusione delle persone con disabilità. #Friuli #Pordenone #Cultura x.com