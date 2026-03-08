L' idea di Fi per il prossimo sindaco a Milano | la rettrice della Statale

Una candidata possibile per la carica di sindaco a Milano, secondo quanto riferito, potrebbe essere la rettrice dell'università statale. Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione esteri, ha menzionato questa possibilità, lasciando intendere che una candidatura potrebbe arrivare da quella direzione. La questione è stata sollevata senza conferme ufficiali e senza indicare nomi specifici.

Il totonomi lanciato dalla Moratti alla convention: "Qui c'è il nostro candidato". Il nome è la Brambilla "Non ci faremo trovare impreparati, magari un candidato potrebbe essere qui". Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione esteri, getta il sasso ma usa il condizionale. A scatenare in sala la caccia al sindaco del centrodestra a Milano, dove si vota nel 2027 è Letizia Moratti, presidente della Consulta nazionale ed ex sindaco che assicura: "Tra i 30 illustri relatori c'è il nome di Fi, a voi scoprirlo". Craxi e Moratti hanno promosso ieri "Milano, una storia che riparte", un laboratorio o raccolta di idee per la città in vista delle prossime Comunali.

