Il cibo raccolto a Genova per Gaza è bloccato da mesi in Giordania

Il cibo raccolto a Genova per Gaza è rimasto bloccato in Giordania per diversi mesi. Secondo quanto comunicato dall'organizzazione Music for Peace, Israele impedisce l'accesso a quasi tutti gli aiuti umanitari destinati alla Striscia. La situazione ha provocato un ritardo nelle consegne e complicato gli sforzi di assistenza alla popolazione locale. La questione riguarda principalmente le restrizioni imposte dai controlli israeliani ai confini della regione.

Perché Israele impedisce l'accesso a quasi tutti gli aiuti umanitari: l'ong Music for Peace ha deciso di distribuirlo nei campi profughi giordani Il cibo per la popolazione di Gaza raccolto ad agosto dalla ong genovese Music for Peace è bloccato da sei mesi in Giordania. Circa 240 tonnellate di alimenti – scatolette di tonno, legumi in latta, farina, pomodori pelati, zucchero, riso, biscotti, miele, marmellata e pacchi di pasta – erano stati portati a ottobre alla frontiera con la Cisgiordania. Da lì avrebbero dovuto proseguire verso la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza ed essere distribuiti agli sfollati della Striscia, ma il governo israeliano per tutto questo tempo ne ha impedito il passaggio.🔗 Leggi su Ilpost.it

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