Gaza Grimaldi | Aiuti umanitari italiani bloccati in Giordania

Un rappresentante italiano ha dichiarato che gli aiuti umanitari destinati a Gaza sono stati bloccati in Giordania. Ha inoltre affermato che sono pronti a far entrare una delegazione internazionale, in collaborazione con l’Unione Europea e il governo italiano, per facilitare l’accesso degli aiuti nella regione. La questione riguarda la distribuzione di aiuti umanitari in un’area interessata da tensioni e conflitti.

“Siamo disponibilissimi a entrare con una delegazione internazionale con l’Unione Europea e il nostro governo. Siamo pronti a rientrare dentro quelli che chiamiamo territori palestinesi occupati. Basta parlare di coloni, c’è una complicità dell’IDF e di Israele in quella occupazione. Ma siamo anche pronti a entrare, con questo governo, e lo diciamo a Crosetto, Tajani e Meloni, dentro il valico di Rafah. Lo vogliamo fare con tutte le garanzie pubbliche. Siamo pronti a rientrare a Rafah con l’ONU, che è stato sbattuto fuori da quei territori, insieme a tutte le ONG che sono state anche loro espulse da Gaza”. Così Marco Grimaldi, deputato di...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Grimaldi: "Aiuti umanitari italiani bloccati in Giordania" Notizie correlate Gaza, aiuti umanitari entrano nella Striscia dal valico di RafahCamion carichi di aiuti umanitari e coperte sono entrati nella Striscia di Gaza mercoledì attraverso il valico di Rafah con l’Egitto. Leggi anche: Gaza, la Flotilla in partenza da Napoli porta aiuti umanitari oltre il blocco. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Flotilla, la Procura di Roma indaga per tortura: in arrivo la rogatoria per Israele. Grimaldi (Avs): Vittoria del popolo, ora il governo riconosca la Palestina. Striscia di Gaza: Ocha, crisi umanitaria aggravata dalla diffusione di roditori e parassitiLa situazione umanitaria nella Striscia di Gaza continua a peggiorare. È quanto emerge dall’ultimo Humanitarian Situation Report dell’Ocha, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Aff ... agensir.it Gaza nell’oblio. Il mondo guarda altrove, la Striscia resta una terra invivibileUn territorio diviso a metà. Il board of peace che non parte. Un solo valico aperto (Kerem Shalom) e gli aiuti in entrata, diminuiti sensibilmente, che ... huffingtonpost.it