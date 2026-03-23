C’è una nuova ossessione beauty in arrivo — e no, non è la solita rosa romantica già vista mille volte. Veronique Gabai lancia Rose Première insieme a Kelly Rutherford (ve la ricordate Lily Van Der Woodsen di Gossip Girl, vero?) e il risultato è esattamente quello che immagini: elegante, pulito, ma con quel twist cool girl energy che non ti aspetti. Questa non è una fragranza “carina”. È una dichiarazione soft power. Di quelle che non fanno rumore ma si fanno notare comunque. Rose Première è il profumo clean girl con un twist expensive. Diciamolo: la rosa nei profumi poteva diventare noiosa. Troppo prevedibile, troppo “signora”. E invece Rose Première cambia completamente la narrativa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rose Première è il profumo di Kelly Rutherford (aka Lily Van Der Woodsen) che riscrive la “rose girl era”, ma in versione ultra chic

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