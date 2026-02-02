Marea moto continuo | Mille Rose apre la seconda edizione della rassegna teatrale a Cefalù

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) “Marea, moto continuo” è il titolo della rassegna teatrale, per la direzione artistica di Santi Cicardo, che si svolgerà per il secondo anno al teatro comunale Cicero di Cefalù tra il 6 febbraio e il 10 maggio. Sei spettacoli gratuiti per scoprire ed esplorare le emozioni della contemporaneità attraverso la scena. Si comincia con "Mille Rose" di e con Lucia Sardo, Carmela Stefano, Manuela Micalizzi, Simona Malandrino. Regia di Maria Arena.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Cefalù Rassegna

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cefalù Rassegna

Argomenti discussi: Al Cicero di Cefalù Marea, moto continuo: sei spettacoli teatrali gratuiti imperdibili; Il Teatro comunale Salvatore Cicero di Cefalù ospiterà la rassegna teatrale Marea moto continuo; Cefalù, torna Marea – Moto continuo: sei spettacoli gratuiti al Teatro Cicero dal 6 febbraio al 10 maggio -; Santi Cicardo sulla rassegna Marea: Non spettatori, ma spett-attori: così il teatro torna vivo.

Se hai una mela, devi assolutamente fare queste rose ecco la ricetta https://blog.giallozafferano.it/lemillericettedivale/ricetta-rose-di-mela-in-friggitrice-ad-aria/ - facebook.com facebook