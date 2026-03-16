Centenario del Museo di Castelvecchio nuova luce per la Sala del Mantegna

Il Museo di Castelvecchio festeggia il suo centenario, che segna 100 anni dalla fondazione nel 1926. Per l'occasione, è stato installato un nuovo sistema illuminotecnico nella Sala del Mantegna, un intervento che combina tecnologia moderna e rispetto per l'ambiente storico del museo. L'inaugurazione di questa nuova illuminazione si è svolta recentemente all’interno della struttura.

Un intervento all'avanguardia che unisce sostenibilità, tecnologia e il genio di Carlo Scarpa per offrire ai visitatori un’esperienza di visita emozionante e rispettosa della storia Il Museo di Castelvecchio celebra il suo primo secolo di vita (1926-2026) con un intervento magistrale che fonde innovazione tecnologica e rispetto per la storia: l'inaugurazione del nuovo sistema illuminotecnico della Sala del Mantegna. Questo progetto strategico funge da modello per la riqualificazione dell'intero complesso delle Regge di Castelvecchio con un investimento complessivo stimato di circa 400mila euro. E rappresenta un passo fondamentale verso un'accoglienza più sostenibile e coinvolgente. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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