Sassari | Nuovo consiglio direttivo per il Corpo Bandistico Canepa sguardo al futuro dopo un secolo di storia musicale

Questa mattina a Sassari è stato eletto il nuovo consiglio direttivo del Corpo Bandistico Luigi Canepa. La squadra, scelta dai membri dell’associazione, guiderà l’orchestra fino al 2029. La nomina arriva dopo un secolo di attività musicale, con l’obiettivo di portare avanti la tradizione e guardare al futuro.

Il Corpo Bandistico Luigi Canepa di Sassari ha un nuovo consiglio direttivo, eletto per il triennio 2026-2029. Questo rinnovo, avvenuto nei giorni scorsi, segna un momento importante per l’associazione musicale che, nel 2023, ha celebrato il suo centesimo anniversario di fondazione. L’elezione di Vincenzo Achenza a Presidente, Gavina Spanu a Vice Presidente, Monica Carta a Segretario, Ines Ferracciu a Tesoriere e Simona Cubeddu a Consigliere, rappresenta una continuità e al contempo un rinnovamento per un’istituzione profondamente radicata nel tessuto culturale e sociale della città di Sassari.🔗 Leggi su Ameve.eu

