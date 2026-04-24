Il Consiglio di Amministrazione di BF S.p.A. ha approvato sia il bilancio di esercizio che quello consolidato. Nel corso dell’assemblea è stato comunicato che il valore della produzione ha registrato un incremento del 15 per cento rispetto all’anno precedente. La società ha inoltre presentato i risultati finanziari relativi all’ultimo esercizio, con dettagli sui ricavi e sui margini operativi. La riunione si è svolta nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”), presieduto da Federico Vecchioni, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio d’esercizio, il bilancio consolidato e la rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2025 che saranno resi disponibili nei termini di legge presso la sede della Società in Jolanda di Savoia, nel sito della Società (www.bfspa.it, sezione Investor Relations – 2026 – Assemblea ordinaria e straordinaria 05.06.2026) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it). In allegato sono riportati gli schemi dei bilanci estratti dai documenti approvati. PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI DELL’ESERCIZIO 2025.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il cda di BF Spa approva il bilancio di esercizio e consolidato. Cresce il valore della produzione (+15%)

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