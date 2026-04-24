Una band ucraina è stata fermata dalla Guardia di finanza con una somma di denaro proveniente da un tour benefico. La sera precedente aveva esibito in Italia, raccogliendo donazioni dal pubblico destinate ai militari ucraini impegnati al fronte. La verifica riguarda il denaro trasportato e le procedure di controllo adottate durante il fermo. La vicenda si svolge nel rispetto delle norme vigenti in materia di movimentazione di denaro all’interno del territorio nazionale.

Avevano suonato la sera prima in Italia, raccogliendo donazioni dal pubblico per i militari ucraini al fronte. Sul furgone, targhe ucraine, cinque musicisti e una scatola con il denaro raccolto durante il tour. All’uscita dal territorio nazionale, la Guardia di Finanza li ha fermati e ha trattenuto 4.800 euro a titolo di oblazione. I protagonisti sono i 1914, band blackdoom metal di Leopoli considerata tra le più note del panorama metal ucraino. È accaduto dopo il concerto di giovedì sera al Revolver di San Donà di Piave (provincia di Venezia), prima esibizione in Italia per il tour “The War That Never Ends”, insieme ai Katla. Lo ha reso noto la stessa band con un post su Facebook, allegando copia del verbale redatto dai finanzieri.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il caso della band ucraina fermata dalla Gdf con i soldi del tour benefico

Notizie correlate

Forte Prenestino, l’elogio del generale della GdF diventa un caso. FdI: “Non legittimare l’illegalità”Non sono passate di certo inosservate le dichiarazioni video del generale della Guardia di finanza Bruno Buratti sul “Forte Prenestino”, centro...

Sequestrato telefono di Mauro Caroccia dopo il caso Delmastro, occhi sulle chat: la moglie convocata dalla GdFLa Procura di Roma, attraverso la Direzione distrettuale antimafia, avrebbe disposto il sequestro del telefono cellulare di Mauro Caroccia,...