Le dichiarazioni video del generale della Guardia di finanza Bruno Buratti sul centro sociale occupato Forte Prenestino, situato nel quartiere periferico di Centocelle a Roma, hanno suscitato un acceso dibattito. Il commento del rappresentante delle forze dell’ordine ha attirato l’attenzione, portando alla reazione politica di un partito di centrodestra che ha invitato a non legittimare l’illegalità. La vicenda ha aperto una discussione pubblica sulla gestione di spazi occupati e sulla sicurezza nelle aree periferiche della città.

Non sono passate di certo inosservate le dichiarazioni video del generale della Guardia di finanza Bruno Buratti sul “ Forte Prenestino”, centro sociale occupato dagli antagonisti nel quartiere periferico di Centocelle Roma. L’alto esponente delle forze dell’ordine lo ha definito « un esempio mirabile di spontaneismo perché è il primo forte ad essere stato adibito ad usi sociali pur non avendo una sua regolamentazione di fondo. So che il Comune ci sta ragionando, ma il Forte Prenestino è già un luogo: è l’unico Forte che da anni è dedicato all’inclusione e ad usi sociali». Pieno di graffiti, è ambiente vivo. Per il generale «naturalmente lo...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Forte Prenestino, l’elogio del generale della GdF diventa un caso. FdI: “Non legittimare l’illegalità”

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