Il telefono di Mauro Caroccia è stato sottoposto a sequestro dalle forze dell'ordine nell'ambito di un'inchiesta che coinvolge anche la figlia Miriam. La vicenda si lega a un caso recente che ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e delle autorità, con particolare attenzione alle chat e ai messaggi elettronici. Nel frattempo, la moglie di Caroccia è stata convocata dalla Guardia di Finanza per fornire ulteriori chiarimenti.

La Procura di Roma, attraverso la Direzione distrettuale antimafia, avrebbe disposto il sequestro del telefono cellulare di Mauro Caroccia, nell’ambito dell’indagine legata alla società Le 5 Forchette. L’obiettivo sarebbe l’analisi dei contenuti presenti nel dispositivo a partire dalle chat. Intanto, la moglie di Mauro Caroccia potrebbe essere ascoltata dalla Guardia di Finanza. L’audizione sarebbe prevista in presenza del suo legale. Caso Delmastro, le indagini sul telefono di Mauro Caroccia L'audizione della moglie di Mauro Caroccia La società Le 5 Forchette al centro dell’inchiesta L’interrogatorio di Mauro Caroccia Caso Delmastro, le indagini sul telefono di Mauro Caroccia Secondo quanto riportato da ANSA, Mauro Caroccia è indagato insieme alla figlia Miriam per riciclaggio e fittizia intestazione di beni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sequestrato telefono di Mauro Caroccia dopo il caso Delmastro, occhi sulle chat: la moglie convocata dalla GdF

Caso “Le 5 Forchette”, sequestrato il telefono di Mauro Caroccia: al setaccio chat e messaggi sulla gestione della società con DelmastroMauro Caroccia, che con la figlia Miriam, è indagato per riciclaggio e fittizia intestazioni di beni nella vicenda della società “Le 5 Forchette”, si...

Caso Delmastro, sequestrato il telefono a Mauro Caroccia: cosa si cerca nei messaggiI pubblici ministeri della Dda (Direzione distrettuale antimafia) di Roma hanno disposto il sequestro del telefono cellulare di Mauro Caroccia.

Temi più discussi: Delmastro? Ci ha fatto beneficenza. L'interrogatorio di Caroccia e la figlia; Mauro Caroccia interrogato dai pm: Delmastro ci ha fatto beneficenza. Ero incensurato; Magnate sta carne. Il primo incontro tra Delmastro e Caroccia. Il prestanome dei Senese ai pm: Il sottosegretario? Ha fatto beneficenza; Caso Bisteccheria d'Italia: proseguono gli accertamenti. In settimana i primi interrogatori.

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Disposto il sequestro del cellulare di Mauro Caroccia, indagato con la figlia diciannovenne Miriam, per riciclaggio e intestazione fittizia di beni in relazione alla società 'Le 5 Forchette' di cui l'ex sottosegretario Andrea Delmastro ha detenuto quote azionarie, - facebook.com facebook

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