Nessun contributo dal Mic per Aldro vive film sul caso Aldrovandi
Il Ministero della Cultura ha confermato di non aver erogato fondi per il film intitolato “Aldro vive”, dedicato alla vicenda di Federico Aldrovandi, il giovane deceduto a Ferrara nel 2005 a seguito di un intervento delle forze dell’ordine. La decisione riguarda il mancato contributo pubblico da parte del Mic, senza ulteriori dettagli sulla produzione o altre fonti di finanziamento.
Nessun finanziamento dal Ministero della Cultura per “Aldro vive”, il film dedicato alla vicenda di Federico Aldrovandi, il ragazzo morto a Ferrara nel 2005 dopo un intervento della polizia. Dopo il no al documentario su Giulio Regeni, anche il progetto cinematografico firmato dal giovane regista. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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