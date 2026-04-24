L’Assemblea legislativa ha deciso di esaminare la situazione del Centro Ospedaliero di Riabilitazione Intensiva situato a Passignano sul Trasimeno. La discussione riguarda la tutela e la protezione dell’istituto, considerato un centro di eccellenza nel settore. La questione è stata portata all’attenzione dell’assemblea, senza ulteriori dettagli sulle decisioni o le azioni future.

Il destino del Centro Ospedaliero di Riabilitazione Intensiva (Cori) di Passignano sul Trasimeno finisce sotto la lente dell’Assemblea legislativa. Durante l’ultimo Question time, i consiglieri di opposizione Pace, Giambartolomei (FdI), Pernazza, Romizi (FI) e Tesei (Lega) hanno chiesto alla Giunta regionale chiarimenti urgenti a fronte delle crescenti indiscrezioni su una possibile chiusura o un drastico ridimensionamento della struttura. Eleonora Pace, illustrando l’atto, ha definito il Cori un’"eccellenza assoluta" per la riabilitazione motoria e neurologica, fondamentale non solo per il Trasimeno ma per l’intero panorama regionale. La...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il caso-Cori va in Regione: "Centro di eccellenza da tutelare e proteggere"

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Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Il caso-Cori va in Regione: Centro di eccellenza da tutelare e proteggere; A Onore/BG la rassegna Cantincorte, incontro tra storia e tradizioni; Montefelcino, sei cori in concerto in aiuto dei bambini malati; Preghiera e canti per la pace a Oristano con i cori del Vicariato.

Dritto e rovescio. . Matteo Pucciarelli e Giuseppe Cruciani sui "magnaccia" e la prostituzione in relazione allo scandalo dei festini a #Milano al centro di un'inchiesta #drittoerovescio - facebook.com facebook

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