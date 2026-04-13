Caso Coscioni su Rai3 Polichetti Udc | Va sospeso per tutelare il Ruggi
La vicenda legata al cardiochirurgo Enrico Coscioni, coinvolto nella morte di Umberto Maddolo, è tornata al centro dell’attenzione pubblica e dei mezzi di comunicazione. Domenica, nella trasmissione Rai Mi Manda Rai Tre, è stato trasmesso un servizio che ha riportato i fatti e le accuse, sollevando nuovamente il dibattito sulla gestione e sulla responsabilità professionale. La questione ha suscitato reazioni da diverse parti, con richieste di intervento e chiarimenti ufficiali.
Il ritorno della vicenda legata al cardiochirurgo Enrico Coscioni - in merito alla vicenda della morte di Umberto Maddolo - all’attenzione nazionale, con il servizio andato in onda domenica nella trasmissione Rai Mi Manda Rai Tre, "impone una presa di posizione netta da parte della direzione.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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