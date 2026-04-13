Vino l' eccellenza da promuovere e proteggere | l' evento al Vinitaly promosso da FdI - Ecr

Oggi a Verona, presso Villa Brasavola de Massa, si è tenuto un evento dedicato alla promozione del vino di qualità, organizzato nell'ambito del Vinitaly e promosso dal partito di centrodestra. L'iniziativa si è concentrata sulla valorizzazione delle produzioni vinicole italiane e sulla necessità di proteggere l'eccellenza nel settore. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, produttori e operatori del settore.

Si è svolto oggi in occasione del Vinitaly, a Verona presso Villa Brasavola de Massa, l'evento dal titolo “Promuovere l'eccellenza. Dal ‘Pacchetto vino' ai nuovi accordi commerciali: una prospettiva europea”, organizzato dalla delegazione di Fratelli d'Italia-Ecr al Parlamento europeo. Al centro le politiche europee sul vino, le prospettive del ‘Pacchetto vino' e le opportunità offerte dai nuovi accordi commerciali internazionali. Ma anche un approfondimento sulla nuova proposta in discussione al Parlamento europeo sull'etichettatura, la quale desta profonda preoccupazione sia per il settore che per gli eurodeputati di Fratelli d'Italia. A...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vino, l'eccellenza da promuovere e proteggere: l'evento al Vinitaly promosso da FdI - Ecr Vinitaly, il “sistema Italia” si compatta a Verona: FdI-Ecr lancia il patto europeo per l’eccellenza del vinoNon solo un buon calice di vino o il mercato di una produzione doc da sfoggiare in cantina: il Vinitaly di Verona si conferma – oltre che come la... Ue, FdI-Ecr: valori e radici europei, conferenza del Gruppo ECR a Viterbo con BrunettaSi è tenuta oggi a Viterbo la conferenza dal titolo ‘Tra pietra e spirito: valori, radici e tradizioni nel rilancio della competitività e della...