Modella diventa virale schiacciando oggetti con il petto | milioni di visualizzazioni sui social

Una modella di 26 anni residente a Toronto ha attirato l’attenzione online dopo aver condiviso un video in cui schiaccia oggetti con il petto. Il filmato ha rapidamente fatto il giro dei social, accumulando milioni di visualizzazioni e commenti. La persona in questione si chiama Cece Rose e in poche ore è diventata protagonista di discussioni tra gli utenti delle piattaforme digitali.

Chi è la modella diventata virale sui social. Si chiama Cece Rose, ha 26 anni e vive a Toronto. In poche ore è diventata protagonista di uno dei video più discussi sui social. Il motivo? Un contenuto tanto insolito quanto virale, che ha attirato milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti. La giovane modella, già seguita da oltre 2,1 milioni di follower su Instagram, ha trasformato una richiesta bizzarra dei fan in un contenuto capace di catalizzare l’attenzione online. Il video che ha fatto esplodere il web: cosa succede. Nel filmato, diventato rapidamente virale, Cece Rose utilizza il proprio corpo per schiacciare oggetti di uso quotidiano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Modella diventa virale schiacciando oggetti con il petto: milioni di visualizzazioni sui social Cannizzaro sindaco, il retroscena di Minzolini diventa virale sui socialUn editoriale del giornalista ed ex senatore riferisce di uno sfogo del segretario regionale di Forza Italia sugli scenari governativi e le comunali... “Crudeltà senza fine”: torturano e uccidono l’anziano cane randagio Orelha, quattro adolescenti accusati di maltrattamenti. Il caso diventa virale sui socialEra un cane randagio amatissimo dall’intera comunità di Praia Brava, a Florianopolis, in Brasile.