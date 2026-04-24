Il cardinal Simoni torna a Porcari a fine maggio

Il 31 maggio il cardinal Simoni tornerà a Porcari per partecipare alla Santa Messa nella chiesa principale del paese. La sua presenza è stata annunciata e si svolgerà durante la giornata, con la partecipazione di fedeli e cittadini locali. L’evento rappresenta un momento di rilievo per la comunità, che attende il suo ritorno dopo un periodo di assenza.

Ritorna a Porcari il cardinal Simoni. La data è quella di domenica 31 maggio, quando il famoso ecclesiastico presiederà alla Santa Messa nella chiesa principale. Ne fornisce notizia don Americo Marsili, il parroco del paese famoso ed orgoglioso della sua torretta sulla collina. Ernest Simoni, che lo scorso 5 aprile, nella giornata di Pasqua, si è affacciato insieme al Papa che lo ha chiamato ad affiancarsi insieme a lui dalla Loggia delle Benedizioni a San Pietro, per celebrare i suoi 70 anni di sacerdozio. "La storia di quest’uomo è davvero unica – racconta don Americo Marsili – intanto perché a 97 anni è ancora in giro a dispensare la sua fede.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il cardinal Simoni torna a Porcari a fine maggio Notizie correlate Leggi anche: Cardinal Battaglia, Pontefice in Campania l’8 maggio: “Papa Leone a Napoli come pellegrino di pace” Beth Hart torna live in Italia con due imperdibili appuntamenti, il 4 maggio a Roma e il 7 maggio a PadovaUna delle più grandi voci della scena rock e blues, nominata ai Grammy Awards BETH HART TORNA LIVE IN ITALIA CON DUE IMPERDIBILI APPUNTAMENTI LUNEDÌ... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il cardinal Simoni torna a Porcari a fine maggio; Barberino di Mugello festeggia il Cardinale Simoni nel 70esimo di sacerdozio; 70 anni sacerdozio Cardinale Simoni e Don Stefano Ulivi; Inaugurazione Effige Mariana e targa. Barberino di Mugello festeggia il Cardinale Simoni nel 70esimo di sacerdozioIn una domenica di sole primaverile il Cardinale Simoni ha lasciato Piazza Duomo a Firenze, dove risiede, per recarsi in Mugello ed onorare l’invito della ... gonews.it Barberino di Mugello celebra il cardinale Simoni nel 70° di sacerdozioNel suo intervento, la sindaca Sara Di Maio ha ripercorso la drammatica storia personale del cardinale, segnato da oltre 30 ... msn.com Il ritorno del Giro sul Corno alle Scale, 22 anni dopo Simoni per la montagna cara a Tomba e... Fortunato #giroditalia - domenica 17 maggio .... leggi qui https://mtb.la/girocorno : LaPresse #CornoAlleScale Corno alle Scale - facebook.com facebook