Cardinal Battaglia Pontefice in Campania l’8 maggio | Papa Leone a Napoli come pellegrino di pace

Il cardinale Domenico Battaglia ha annunciato che il papa arriverà a Napoli l’8 maggio, in occasione del suo primo anniversario come pontefice. Durante la presentazione dell’evento, l’arcivescovo ha sottolineato che il papa sarà a Napoli come pellegrino di pace. La visita si svolgerà in una data significativa, coincidente con il primo anno alla guida della Chiesa cattolica.

Tempo di lettura: 2 minuti “Papa Leone verrà a Napoli come pellegrino di pace”. Lo ha detto l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia, presentando oggi la visita del pontefice il prossimo 8 maggio, giorno del suo primo anniversario al soglio pontificio. Papa Leone, dopo essere stato a Pompei, sarà a Napoli nel pomeriggio dapprima in cattedrale per un incontro con il clero e poi in piazza del Plebiscito dove ascolterà una città che grida “per le povertà”. Il presule ha sottolineato le contraddizioni di una città ma dal prossimo 8 maggio “noi dobbiamo camminare con lui in pellegrino di pace”. Fico, come istituzione laica contenti di accompagnare l’arrivo del Papa.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cardinal Battaglia, Pontefice in Campania l’8 maggio: “Papa Leone a Napoli come pellegrino di pace” Notizie correlate Leggi anche: Papa Leone IVX pellegrino di pace a Napoli, Pompei e Acerra Don Mimmo Battaglia: «Grazie Papa Leone, la tua visita a Napoli messaggio di pace»Don Mimmo Battaglia, la città accoglierà papa Leone l’8 maggio, nel giorno dell’anniversario dell’elezione. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: NON HO PAURA; Trump-Papa Leone XIV, la solidarietà del cardinale Battaglia: Gli dà fastidio la libertà della voce del Vangelo; Manfredi: Comuni italiani vicini a Leone XIV. Il cardinale Battaglia: Con lui senza paura; Non ho paura, la vicinanza del Cardinale Battaglia a Papa Leone XIV. NAPOLI Preghiera del Cardinale di Napoli don Mimmo Battaglia! - facebook.com facebook