Beth Hart torna live in Italia con due imperdibili appuntamenti il 4 maggio a Roma e il 7 maggio a Padova

Beth Hart torna in Italia con due concerti, il 4 maggio a Roma e il 7 maggio a Padova. La cantante, nota per la sua voce potente nel panorama rock e blues, sarà protagonista di questi eventi dal vivo. La sua presenza in Italia era attesa da tempo, e i fan potranno ascoltare dal vivo i brani più celebri della sua carriera. La cantante è stata nominata ai Grammy Awards, rafforzando la sua reputazione internazionale.

Una delle più grandi voci della scena rock e blues, nominata ai Grammy Awards BETH HART TORNA LIVE IN ITALIA CON DUE IMPERDIBILI APPUNTAMENTI LUNEDÌ 4 MAGGIO 2026 Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2026 Gran Teatro Geox – Padova Dopo il grande successo dei suoi ultimi live in Italia, la cantautrice BETH HART torna in concerto con due imperdibili appuntamenti: lunedì 4 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma e giovedì 7 maggio al Gran Teatro Geox di Padova. I biglietti sono disponibili su www.livenation.it, www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. “You Still Got Me”, il suo undicesimo album in studio, conferma una traiettoria artistica in costante crescita.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Beth Hart torna live in Italia con due imperdibili appuntamenti, il 4 maggio a Roma e il 7 maggio a Padova Notizie correlate Il ritorno di Beth Hart all’Auditorium di RomaCosa: L’atteso concerto della cantautrice statunitense Beth Hart, celebre icona della musica rock e blues mondiale e nominata ai Grammy Awards. Leggi anche: Attore noto per 24, Kiefer Sutherland si esibirà live in Italia il 1° maggio con un concerto di musica originale.