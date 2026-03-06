Avvisate la Fifa | ecco i fantasmi sanitari del Mondiale di calcio 2026

Durante il Mondiale di calcio 2026, si sono diffusi dettagli sui cosiddetti “fantasmi sanitari” che monitoreranno gli spettatori e i partecipanti. La Fifa ha comunicato che in alcune città come Guadalajara e Atlanta saranno adottate misure specifiche per garantire la sicurezza sanitaria. Le autorità coinvolte stanno predisponendo sistemi e procedure per gestire eventuali emergenze mediche e controlli sanitari durante le partite.

Immaginatevi sugli spalti di Guadalajara o ad Atlanta nel mese di giugno 2026. Ottantamila persone in piedi per un gol di Mbappé o del vostro bomber preferito. Bandiere, cori, birre in mano, quella sensazione elettrica che solo un Mondiale di calcio sa dare. La domanda quindi arriva da sola: cosa succede se un virus altamente contagioso decide di fare il giro del mondo "in trasferta", seguendo il flusso dei tifosi? Non è fantascienza. È il tipo di scenario che preoccupa le agenzie sanitarie quando si avvicinano i grandi eventi: Paho (l'Organizzazione Panamericana della Sanità), Oms e Cdc parlano da anni di "mass gatherings" come acceleratori perfetti per le infezioni, perché mettono nello stesso mixer folla, viaggi internazionali, ore in spazi condivisi, brindisi e stanchezza.