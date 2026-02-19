Gaza Trump | La FIFA donerà 75 milioni di dollari per l’attività calcistica

Donald Trump ha annunciato che la FIFA destinerà 75 milioni di dollari per sostenere il calcio a Gaza, con il contributo degli Stati Uniti. La decisione mira a rilanciare le strutture sportive e offrire opportunità ai giovani della zona. La cifra prevede investimenti in campi, allenamenti e programmi di formazione. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione internazionale alle condizioni di vita nella Striscia. La somma rappresenta una delle più grandi iniezioni di fondi per il settore sportivo locale degli ultimi anni.

Il Calcio a Gaza: la FIFA Investe 75 Milioni di Dollari con il Sostegno degli Stati Uniti. Un’importante iniezione di fondi per il futuro del calcio nella Striscia di Gaza è stata annunciata in questi giorni. La FIFA si impegnerà a raccogliere 75 milioni di dollari per sostenere lo sviluppo di attività calcistiche nella regione, un’iniziativa promossa dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e inserita in un più ampio piano di aiuti per la Striscia, che prevede un finanziamento americano di 10 miliardi di dollari. Un Piano Multilaterale per la Stabilità. L’annuncio è arrivato nel contesto di un Board of Peace dedicato alla situazione a Gaza, una piattaforma di coordinamento degli aiuti che mira a stabilizzare la regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

