Parte la nuova linea scuolabus per i bimbi della Bosco e per i piccoli della Antonelli via al trasporto straordinario

Da lunedì 2 febbraio, i bambini della scuola “Bosco Cep” di via del Santuario potranno usare lo scuolabus. La novità riguarda anche i piccoli della Antonelli, che da questa settimana avranno un servizio di trasporto straordinario. Le famiglie aspettavano da tempo questa soluzione, che permette di semplificare gli spostamenti e ridurre i tempi di attesa.

Da lunedì 2 febbraio anche i bambini che frequentano la scuola “Bosco Cep” di via del Santuario raggiungeranno il plesso con lo scuolabus. Parte ufficialmente il servizio su cui a maggio si era aperto il confronto tra maggioranza e minoranza e che alla fine, dopo la raccolta delle manifestazioni di interesse, si è tradotto in delibera dando così una risposta positiva alle famiglie. Quella che sarà attivata per circa 30 bambini è una nuova linea di scuolabus, la “3bis” e si aggiungerà alla 1 già attiva ai Colli e destinata all’utenza della scuola primaria Virgilio e la scuola primaria Largo Madonna”.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Bosco Cep

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bosco Cep

Argomenti discussi: Flibco lancia la nuova linea Lampugnano–Malpensa: si parte il 3 febbraio; Treni, inaugurata nuova linea ferroviaria per l'aeroporto Malpensa; Nuovi cantieri delle linee Rossa e Verde del tram: ecco cosa cambia | FOTO; Distrofia muscolare, al Papa Giovanni un nuovo ambulatorio con linea telefonica diretta.

Webuild, contratto da 660 mln per la nuova linea 10 della metropolitana di NapoliMILANO (ITALPRESS) – Webuild, in consorzio, ha vinto un contratto da circa 660 milioni di euro di valore totale per la realizzazione di una prima tratta del Lotto 1 della nuova Linea 10 della ... iltempo.it

Dal 2 settembre la nuova linea suburbana S31 Brescia-IseoDal 2 settembre la nuova linea suburbana S31 Brescia-Iseo Lucente, investiamo per avvicinare i territori MILANO, 29 agosto 2025, 13:31 Redazione ANSA - RIPRODUZIONE RISERVATA ... ansa.it

Parte la nuova stagione concertistica invernale di TermoliMusica - facebook.com facebook