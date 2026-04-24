"Sono un fisico, un musicista, un curioso e un amante della vita". Così si definisce Vincenzo Schettini, divulgatore popolarissimo sul web con il progetto "La fisica che ci piace". Laureato in fisica, Schettini ha pubblicato tre libri, fa tour nei teatri, è stato protagonista in tv con il programma "La fisica dell’amore", è uno dei volti più popolari e seguiti degli ultimi anni. Il professor Schettini, che è salito anche sul palco del Festival di Sanremo come ospite nell’edizione di quest’anno, condotta da Carlo Conti, sarà il nome che aprirà la dodicesima edizione de Il Borgo dei Libri a Torrita di Siena, l’evento dedicato alla lettura che dal 2015 anima, nel pieno della primavera, il paese della Valdichiana.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Borgo dei libri. Schettini, fisico e divulgatore

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