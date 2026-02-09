E' morto a 96 anni Antonino Zichichi fisico e divulgatore siciliano

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, uno dei fisici più noti in Italia. La sua lunga carriera si è concentrata sulla fisica delle particelle, ma è anche ricordato per aver combattuto duramente contro l’astrologia e le superstizioni. La sua voce e i suoi interventi hanno spesso acceso i dibattiti pubblici, portando nelle case degli italiani un messaggio di scienza e razionalità. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della divulgazione scientifica.

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi, noto soprattutto per la sua battaglia iniziata molti anni fa contro l’astrologia e, più in generale, contro le superstizioni, definite dallo scienziato una 'Hiroshima culturale'. Lo si apprende da fonti della comunità scientifica. Cattolico, antidarwiniano: una figura controversa Nato a Trapani, dopo aver frequentato il liceo classico Ximenes e compiuti gli studi universitari a Palermo, laureandosi in matematica e fisica con una tesi in fisica con Donato Palumbo, ha cominciato la propria carriera internazionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

