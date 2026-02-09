addio ad antonino zichichi il grande fisico e divulgatore scientifico

È morto oggi Antonino Zichichi, uno dei più noti fisici italiani e volto noto della divulgazione scientifica. Aveva 96 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della scienza e della cultura, dove ha lavorato per anni per avvicinare il pubblico ai misteri dell’universo.

È morto oggi Antonino Zichichi, fisico di fama internazionale e appassionato divulgatore scientifico, all’età di 96 anni. Nato a Trapani il 15 ottobre 1929, Zichichi era noto per il suo lavoro nel campo della fisica subnucleare e per il ruolo di professore emerito di Fisica Superiore all’Università di Bologna. Nel corso della sua lunga carriera, Zichichi si è distinto non solo per le ricerche scientifiche di alto livello, ma anche per l’impegno nella divulgazione, rendendo accessibili a un pubblico più ampio idee, teorie e concetti complessi della fisica. La sua opera ha ispirato generazioni di studenti e appassionati, consolidandolo come una figura di riferimento nel panorama scientifico italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

