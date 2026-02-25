Il boom delle racchette Numeri da record | +70%

Il forte aumento delle racchette ha portato a un incremento del 70% nelle Coppe Italia di Tennis e Padel. La causa principale è la crescente popolarità di questi sport, che spinge sempre più appassionati a iscriversi. La Fitp Marche registra un aumento del 25% nelle partecipazioni rispetto alla stagione precedente. Le iscrizioni continuano a salire, segno di un interesse in costante crescita nel settore.

L'attività di base della Fitp Marche non conosce sosta. I numeri parlano chiaro: si preannuncia un incremento del 25% nella partecipazione rispetto alla scorsa stagione, che a sua volta aveva già registrato una crescita del 70% nelle Coppe Italia di Tennis e Padel. Cifre che si inseriscono in un contesto federale regionale in costante espansione: al momento sono bene 20.000 i tesserati alla Federazione nella nostra regione, 140 i circoli affiliati, oltre 400 i tornei disputati nel corso dell'anno. A tracciare il bilancio è Stefano Sampaolesi, fiduciario dell'attività di base del Comitato Regionale Marche con sede nel capoluogo di regione, Ancona.