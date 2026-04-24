Il Bo insieme alle aziende un' alleanza da 2,5 milioni di euro l’anno
Ogni anno, l'università stipula circa 50 contratti di ricerca con le imprese, con un valore complessivo superiore ai 2,5 milioni di euro. Questi accordi coinvolgono anche prestazioni conto terzi, che includono servizi come test di laboratorio sui materiali. L’intesa con le aziende rappresenta un elemento importante per le attività di ricerca e sviluppo dell’ateneo, evidenziando un rapporto stabile e consolidato nel tempo.
Una media di 50 contratti di ricerca stipulati ogni anno con le imprese, per un valore di oltre 2,5 milioni di euro, a cui si sommano le prestazioni conto terzi, che riguardano singoli servizi come i test in laboratorio sui materiali. Sono i numeri che raccontano lo stretto rapporto tra i.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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