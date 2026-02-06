Agricoltura dalla Regione 126 milioni di euro alle aziende per la competitività

La Regione ha stanziato 126 milioni di euro per sostenere le aziende agricole italiane. L’obiettivo è rendere le imprese più competitive e produttive, puntando anche alla sostenibilità ambientale. Le risorse saranno destinate a progetti che migliorano le filiere di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Le aziende potranno quindi investire in tecnologie e innovazioni per rafforzare il settore.

Incrementare la competitività, la produttività e la sostenibilità ambientale nelle filiere di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Sono questi gli obiettivi dei due bandi pubblicati dal dipartimento dell'Agricoltura per un totale di 126 milioni di euro.Il primo bando.

