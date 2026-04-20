Blitz all’alba a Palermo contro Cosa Nostra | eseguiti 32 fermi di presunti appartenenti al clan Brancaccio

Alle prime luci dell’alba, le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione a Palermo contro il clan mafioso di Brancaccio. Sono stati emessi 32 provvedimenti di fermo nei confronti di persone ritenute appartenenti alla famiglia criminale. L’intervento fa parte di un’azione mirata a contrastare la presenza della criminalità organizzata nella zona. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle indagini o sulle persone coinvolte.

La lotta alla criminalità organizzata non conosce soste. Questa mattina la Dia ha eseguito 32 provvedimenti di fermo nei confronti di appartenenti al mandamento mafioso di Brancaccio, a Palermo. Secondo quanto spiegano gli investigatori, agli indagati vengono contestati, a vario titolo, l’associazione di tipo mafioso, l’estorsione aggravata, reati in materia di armi, il trasferimento fraudolento di valori e l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, oltre ad altri delitti aggravati dal metodo mafioso e dall’agevolazione dell’associazione mafiosa. L’operazione di questa mattina arriva al termine di una lunga e...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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