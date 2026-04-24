Billy oggi compie 60 anni e viene da chiedersi se sia davvero così. Sì, è vero, il ciuffo non è più ribelle, il colore dei capelli è cambiato, ma la forma fisica è invidiabile e non solo per merito del padel. Il tempo passa, ma è stato clemente con Alessandro Costacurta. Tutti conoscono l’origine di quel soprannome che lo accompagna ancora adesso, ma se la Generazione Z o quella successiva dovessero imbattersi in questo pezzo, vale la pena ricordare che il Billy era la squadra di basket di Milano quando un giovanissimo Alessandro cominciava la trafila nel settore giovanile rossonero. La sua passione per la pallacanestro e una discreta abilità nei palleggi con le mani ispirarono un allenatore che lo ribattezzò in via definitiva: Alessandro Costacurta detto Billy.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il basket, il Milan, il gol più vecchio della A e il "peggior rigore della storia": 60 anni di Costacurta

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