Il peggior attacco hacker della storia della Cina

Recentemente si è verificato il più grande attacco hacker mai registrato in Cina, coinvolgendo un volume di dati pari a 10 petabyte, equivalenti a 10.000 terabyte. Per fare un confronto, la Libreria del Congresso degli Stati Uniti ha una capacità di circa 10 terabyte. L’incidente ha coinvolto un enorme quantità di informazioni, senza che siano stati ancora divulgati dettagli specifici sulle fonti o sui responsabili.

di Gianluigi Perrone* Quanti sono 10 petabyte di dati? Sono 10mila terabyte. Per farsi un’idea, la Libreria del Congresso americano è di “appena 10 terabyte”. Secondo quanto riportato ieri dalla Cnn, 10 petabyte è la quantità di dati trafugata negli ultimi mesi da un gruppo di hacker al Nation Supercomputing Center di Tianjin, località portuale non distante dalla capitale Pechino. Il Nation Supercomputing Center è la banca dati più grande della Cina, dove vengono custoditi i server dei dataset più ampi ma anche più preziosi del segreto industriale e militare del Paese. Una sorta di “Fort Knox” dei dati elettronici sensibili cinesi, espugnata in un’operazione silente durata almeno 6 mesi (questo il tempo per estrarre ed esportare la mole di dati) senza che i sofisticati sistemi di difesa anti-hackeraggio cinesi se ne avvedessero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il peggior attacco hacker della storia della Cina La Samb ha il peggior attacco della Lega ProLa Samb con Pontedera e Pro Patria, con solo 24 reti realizzate, risulta essere il peggiore attacco di tutta la Lega Pro. Leggi anche: “Il peggior presidente della storia”: Neil Young prepara un album contro Trump China Hacked Senior US Official. Iran Hacked Trump's Inner Circle. White House Cut Agencies Fighting Si parla di: Blog | Il peggior attacco hacker della storia della Cina. Il peggior attacco hacker della storia della CinaStiamo parlando di informazioni di estrema segretezza, che vanno dal design di bombe e di missili ai rendering dei famosi caccia cinesi ... ilfattoquotidiano.it Cina sotto scacco: hacker colpiscono il supercomputer nazionale. Rubati 10 petabytesLa CNN riporta un presunto maxi-attacco hacker a un supercomputer statale cinese; trafugati dati sensibili militari per mesi senza essere scoperti. tech.everyeye.it