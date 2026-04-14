Verso la Festa del 25 Aprile | focus sul ruolo delle partigiane di ieri e di oggi
Anche quest’anno, a Reggio Calabria, la sezione Anpi “Nilde Iotti” e il Circolo Samarcanda organizzano un ciclo di eventi culturali e commemorativi intitolato
Anche quest’anno la sezione Anpi “Nilde Iotti” di Reggio Calabria, insieme al Circolo Samarcanda, promuove il percorso di iniziative culturali e commemorative "Verso la Festa del 25 Aprile"; un ciclo di appuntamenti pensato per accompagnare la cittadinanza verso la celebrazione della Liberazione.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Stocker sollecita aggiornamenti istituzionali in Austria, con focus sul ruolo delle forze armateIl cancelliere austriaco, Karl Nehammer, ha lanciato un appello urgente a riforme strutturali nel settore della difesa, con particolare attenzione al...
1946-2024: la Costituzione al vaglio della Camera, focus sul ruolo del cattolicesimo nel dopoguerra.L'Aula di Montecitorio ospiterà giovedì 19 febbraio un seminario dedicato all'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente.
Il racconto della Festa di Giulia D'alessandro - facebook.com facebook