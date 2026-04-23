Meteo come sarà il tempo nel ponte del 25 aprile | le previsioni

Per il ponte del 25 aprile le previsioni indicano un fine settimana stabile e caratterizzato da sole. Le temperature aumenteranno progressivamente, raggiungendo valori tra 27 e 28 gradi in varie regioni italiane. Le condizioni meteo saranno favorevoli per le uscite all’aperto, con giornate soleggiate e senza precipitazioni significative. La situazione si prevede stabile anche nei giorni successivi, offrendo condizioni ideali per le attività all’aperto.

Meteo ponte 25 aprile: weekend stabile e soleggiato con temperature in aumento fino a 27-28 gradi in Italia. Dopo una fase segnata da correnti fredde di origine artica e da condizioni instabili, il meteo sull’Italia è pronto a cambiare volto proprio in vista del ponte del 25 aprile. Come riporta il sito meteo.it, le perturbazioni lasceranno progressivamente spazio all’anticiclone subtropicale, che porterà condizioni più stabili e soleggiate su gran parte della Penisola. La giornata di sabato sarà caratterizzata da tempo generalmente stabile. Al Nord si segnaleranno solo nubi basse sulla Liguria e qualche banco di nebbia al mattino in Val Padana occidentale, in rapido dissolvimento.🔗 Leggi su 2anews.it

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