Il 25 aprile in libertà | doppio appuntamento dedicato alla riscoperta del patrimonio millenario pugliese

Il 25 aprile, la Cooperativa Thalassia organizza due eventi per celebrare la Giornata della Liberazione, con l'obiettivo di far conoscere il patrimonio storico e culturale della regione pugliese. Gli appuntamenti prevedono visite e incontri che coinvolgono le testimonianze del passato locale, offrendo ai partecipanti l'opportunità di approfondire le radici storiche del territorio. La giornata si svolge con l'intento di valorizzare le tradizioni e il patrimonio della regione.

Per il prossimo 25 aprile, la Cooperativa Thalassia invita a celebrare la giornata della Liberazione attraverso un doppio appuntamento dedicato alla riscoperta del patrimonio millenario pugliese. Due luoghi simbolo del territorio, distanti nello spazio ma uniti dal racconto di una terra che ha.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Mysterium Festival, doppio appuntamento con “Memorie” dedicato a Rocco Brandonisio Teatro: al Coccia doppio appuntamento con "Trame di Libertà"Riparte la stagione d'Opera 2026 del Teatro Coccia di Novara, con un doppio evento fuori abbonamento. Altri aggiornamenti Temi più discussi: 25 aprile 2026, 81 anni di Libertà; La libertà è partecipazione. Verso il 25 aprile, festa della Liberazione; 25 aprile - Festa della Liberazione; 25 Aprile, Fidenza rinnova l’impegno per i valori di libertà e democrazia. 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia ... tg24.sky.it Il programma del 25 Aprile a Verona: concerti, dibattiti e memoriaVerona per il 25 aprile, si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione con un programma civile e culturale di alto profilo ... veronaoggi.it Il 22 aprile l’asse Laba-Mita ospita una serie di appuntamenti. Il co-fondatore dei Bluvertigo si racconta tra nuove tecnologie, l'intesa con Eugene e il futuro della sua storica band - facebook.com facebook Varese, secondo incontro del ciclo “Donne, Lavoro, Impresa“, domani giovedì 23 aprile Dalla collaborazione tra Comitato per #ImprenditoriaFemminile Camera di commercio, Ufficio Consigliera di Parità della Provincia e Women Empowerment Varese APS (W x.com