Il 25 aprile alla Fumettoteca | l' arma della risata con ' Musso Fumetto-Comics'

Il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, la Fumettoteca Nazionale organizza un evento dedicato ai fumetti intitolato 'Musso FumettoComics'. La struttura, nota per la sua raccolta sulla nona arte, presenta questa esposizione che mette in mostra opere di rilievo storico e critico. L'iniziativa mira a celebrare la giornata con una proposta culturale incentrata sulla comicità e sulla storia del fumetto.

In occasione della Festa della Liberazione, la Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati 'Calle', centro di eccellenza per la documentazione della Nona Arte, rinnova il suo impegno civile proponendo un evento espositivo di alto valore storico e critico: 'Musso FumettoComics'. Un evento.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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