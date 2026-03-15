varchi comics a tutto fumetto ospiti alla fiera gli artisti di tex

Varchi Comics si svolge sabato 21 e domenica 22 marzo al palazzetto dello sport, portando nuovamente in città gli appassionati di fumetti. Durante la manifestazione sono previsti ospiti che lavorano nel mondo di Tex, il celebre personaggio dei fumetti. La fiera riunisce appassionati, artisti e professionisti del settore in due giornate dedicate al mondo del fumetto.

Conto alla rovescia per Varchi Comics, che sabato 21 e domenica 22 marzo torna nella sua storica location al palazzetto dello sport. La quindicesima edizione della fiera del fumetto e del fantastico è pronta ad accogliere al meglio l’universo nerd, tra una fanzine e un cosplay. Per farlo, quest’anno è stato abbandonato il Politeama tornando alle origini, negli spazi del palazzetto di viale Matteotti. Gli ospiti di punta saranno due celebri artisti aretini, Rossano Rossi e Fabio Civitelli, disegnatori della Sergio Bonelli Editore. Rossi all’inizio degli anni Novanta comincia a collaborare con la Bonelli realizzando le matite per alcune storie di Mister No. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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