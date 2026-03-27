Maltempo a Poppi crolla lo storico pino del Monumento ai caduti Era lì da 88 anni

Nella giornata di giovedì 26 marzo, un albero di circa 88 anni si è abbattuto nel comune di Poppi a causa delle forti precipitazioni. Il pino, situato nel Monumento ai caduti, è crollato a seguito delle condizioni di maltempo che hanno interessato il Casentino. Le raffiche di vento e le piogge intense hanno provocato danni anche ad altre strutture della zona.

È successo ieri, giovedì 26 marzo. L'albero era presente fin dall'inaugurazione del complesso architettonico, datata 1938 dopo oltre dieci anni di lavori I danni provocati dall'ultimo colpo di coda dell'inverno non hanno risparmiato il Casentino. A farne le spese nella giornata di ieri, giovedì 26 marzo, è stato anche un albero quasi secolare, pezzo di storia del comune di Poppi. Parliamo del pino che giaceva accanto al Monumento ai caduti, complesso architettonico di stile neoclassico costruito in pietra la cui inaugurazione risale al 12 giugno 1938 dopo circa undici anni di lavori. Il monumento ha forma circolare a... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Maltempo, a Poppi crolla lo storico pino del Monumento ai caduti. Era lì da 88 anni Articoli correlati Morto a 88 anni lo storico doppiatore Pino Colizzi, voce di Robert De Niro e Martin Sheen in Apocalypse NowÈ morto a Roma Pino Colizzi, storico doppiatore, direttore del doppiaggio e attore: aveva 88 anni. Leggi anche: Il monumento ai Caduti del Covid. Tre anni dopo c’è solo il bozzetto