Ponte dei Congressi c' è la svolta | dopo 20 anni di attesa assegnata la gara per realizzarlo

Dopo vent’anni di attesa, è stata assegnata la gara per la realizzazione del ponte dei Congressi. La procedura, indetta da Anas alla fine di giugno per affidare la progettazione esecutiva, è stata completata con successo. La notizia arriva dopo che la gara non è risultata deserta, segnando un passo avanti concreto verso la realizzazione dell’opera.

L’infrastruttura è stata aggiudicata da Anas. L’operazione, del valore di 300 milioni, include anche un parco d’affaccio La gara, indetta da Anas alla fine di giugno per affidare la progettazione esecutiva, non è andata deserta. Il Ponte dei Congressi, realtà di cui si parla da almeno 20 anni, verrà realizzato. Il valore dell’operazione, pari a 298,6 milioni di euro, consente la realizzazione di un ponte lungo 200 metri che servirà ad attraversare il Tevere e a migliorare il collegamento tra Fiumicino e il quadrante sud-ovest della Capitale. Sarà per questo una vera e propria “porta di accesso” alla città che, con la sua realizzazione, porterà “in dote” anche altre opere: un nuovo parco d’affaccio, un nuovo sistema stradale di raccordo, banchine e piste ciclabili. 🔗 Leggi su Romatoday.it

