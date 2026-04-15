Indicazione geografica per i prodotti artigianali opportunità per le Pmi | incontro a Bruxelles

Mercoledì 22 aprile si svolgerà presso il Parlamento Europeo a Bruxelles un incontro dedicato alle opportunità offerte dall’indicazione geografica per i prodotti artigianali. L’evento, rivolto principalmente alle piccole e medie imprese, si concentrerà su come questa certificazione possa influire sulla valorizzazione e sulla tutela dei prodotti locali. La riunione vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni europee e di operatori del settore.

Si terrà Mercoledì 22 aprile a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo, l’evento “Indicazione Geografica per i Prodotti Artigianali: una grande opportunità per gli artigiani italiani e il Made in Italy”, promosso dalla Camera di Commercio Italiana in Belgio, da Confartigianato e da Cna ( qui il programma completo dell’evento ). L’iniziativa, in programma dalle 9,30 alle 11.30, si inserisce in un contesto istituzionale di alto profilo e riunirà artigiani, imprese, professionisti del Made in Italy, rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, Camere di commercio, organizzazioni non profit e media, con l’obiettivo di creare un confronto operativo tra tutti gli attori della filiera produttiva e normativa.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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