Igor L’eroe romantico del calcio proiezione speciale al cinema Lux

Martedì sera alle 21, al cinema Lux si terrà la proiezione speciale del documentario “Igor. L’eroe romantico del calcio”, dedicato a Igor Protti. Il film racconta la carriera dell’ex attaccante italiano, noto per aver giocato con la maglia del Messina. La pellicola si concentra sulla sua figura e le sue esperienze nel mondo del calcio.

Proiezione speciale martedì (ore 21), al cinema Lux del documentario “Igor. L’eroe romantico del calcio”, dedicato a Igor Protti, grande bomber italiano, protagonista con la maglia del Messina. Saranno presenti il regista e gli autori e l’incontro con loro verrà moderato dal giornalista Salvatore.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Fa male anche solo dirlo. Igor non sta giocando una partita qualsiasi. Questa è quella più dura, quella che non concede recuperi facili, quella che mette a nudo ogni respiro, ogni battito, ogni singolo attimo di vita. Eppure lui è lì, in piedi. Con quella forza che n - facebook.com facebook