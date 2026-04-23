Igor | al Cinema Lux il documentario sull' eroe romantico del calcio

Da messinatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva anche a Messina il 28 aprile alle 21 al Cinema Lux il documentario Igor. L’eroe romantico del calcio diretto da Luca Dal Canto e con la sceneggiatura di Luca Dal Canto, Alberto Battocchi e Anita Galvano.Il documentario ci riporta in un passato in cui il calcio delle “bandiere”, dei.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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