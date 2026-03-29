A Bari, lunedì 30 marzo alle 20.45, si terrà una proiezione speciale del documentario intitolato «IGOR», al Multicinema Galleria. Il film racconta la storia del calciatore Igor Protti, noto anche come 'l’eroe romantico del calcio'. La serata offre l’opportunità di vedere il film dedicato alla carriera e alla vita dell’atleta, in un evento aperto al pubblico.

Lunedì 30 marzo, alle 20.45, al Multicinema Galleria di Bari ci sarà una proiezione speciale del film documentario «IGOR. L’eroe romantico del calcio», dedicato alla leggendaria figura del calciatore Igor Protti, esploso negli anni ’90 e capocannoniere con la maglia del Bari nella stagione 1995-96. A introdurre la proiezione saranno il regista Luca Dal Canto (in videocollegamento) e il giornalista e storico radiocronista Michele Salomone.Dopo l’anteprima all’ultima edizione del Bifest, torna dunque in sala il documentario su Protti, proiettato al Galleria nelle giornate di lunedì 30 marzo (ore 16 e 20.45) e martedì 31 (ore 18.10 e 20.45). Biglietti al botteghino del Galleria e su multicinemagalleria. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - A Bari 'Igor. L’eroe romantico del calcio', proiezione speciale del documentario del calciatore Igor Protti

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