Nubi sul futuro delle ex Ogr Marcello FdI | Clima costante di incertezza sugli investimenti tutto tace

Nubi si addensano sul futuro delle ex Ogr di Rimini, con un clima di incertezza che coinvolge anche gli investimenti. La giunta è stata chiamata a precisare quali azioni urgenti intende adottare per tutelare le Officine Grandi Riparazioni e garantire la sicurezza lavorativa dei 176 dipendenti attualmente impiegati nello stabilimento. La situazione rimane in attesa di chiarimenti ufficiali.

Preoccupazione per il futuro dello stabilimento ferroviario di Rimini: rischio disattesi gli impegni di rilancio e investimenti La giunta chiarisca quali iniziative urgenti intende assumere per salvaguardare le Officine Grandi Riparazioni - Omcl di Rimini e per garantire la tutela dei 176 dipendenti attualmente impiegati nello stabilimento. A chiederlo, con un’interpellanza in aula, è il consigliere di Fratelli d’Italia, Nicola Marcello. “Le Officine Grandi Riparazioni di Rimini, oggi Officina Manutenzione Ciclica Locomotive - spiega Marcello - rappresentano, da oltre un secolo, un presidio industriale e occupazionale di grande valore per la città di Rimini e per l’intero territorio regionale, costituendo un simbolo storico e produttivo profondamente radicato nella comunità locale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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